Директор лицея охарактеризовала обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба в Москве

Директор лицея Урюпинска: Серебряков был тихим, но одаренным ребенком

Обвиняемый в подрыве автомобиля офицера Генштаба в Москве Евгений Серебряков в школе был тихим, но одаренным ребенком. О подозреваемом рассказала директор лицея в Урюпинске, где он учился, Ирина Сагалаева. Ее слова приводит РИА Новости.

«В шоке все. Это вообще не тот ученик, которым он у нас был. Он участвовал в олимпиадах, писал научные работы. Он победитель или призер, не помню, в региональной олимпиаде по экономике, поступил вне конкурса в Высшую школу экономики», — вспоминает женщина.

Директор образовательного учреждения сообщила, что до сих пор не верит, что один из лучших учеников лицея способен пойти на такое преступление.

Ранее стало известно, что Серебряков был одним из лучших учеников в школе Урюпинска. Он получал стипендию губернатор и различные дипломы, а также был победителем и призером олимпиад. Соседи Серебрякова, в свою очередь, рассказали, что тот был интеллигентным, тихим и никогда не был замечен в скандалах. Некоторые из них отметили, что Серебряков был странным, он жил вместе с кошками, но несколько дней назад отдал их. Также выяснилось, что мужчина увлекался оружием.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России, взорвался в Москве в среду, 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека, включая владельца машины. После подрыва машины обвиняемый Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками в Бодруме. Его уже доставили из Турции в Москву. В поимке Серебрякова участвовал Интерпол.