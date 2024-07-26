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16:45, 26 июля 2024Мир

ФБР захотело опросить Трампа

CNN: ФБР опросит Трампа как потерпевшего в связи с покушением
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Marco Bello / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) опросит кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа как потерпевшего в связи с совершенным на него покушением. Об этом сообщает CNN.

«ФБР планирует опросить бывшего президента Дональда Трампа в рамках расследования покушения, чтобы получить показания потерпевшего», — утверждается в публикации.

Согласно сообщению, подобный опрос является «стандартной частью расследования».

Ранее бывший президент США раскритиковал главу ФБР Кристофера Рэя за некомпетентное расследование покушения, которое состоялось 13 июля в ходе предвыборного митинга.

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