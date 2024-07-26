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07:11, 26 июля 2024Мир

Трамп раскритиковал главу ФБР за некомпетентное расследование покушения

Трамп раскритиковал главу ФБР Рэя за некомпетентное расследование покушения
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, который был ранен в результате покушения, раскритиковал директора ФБР за некомпетентное расследование. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Директор ФБР Кристофер Рэй заявил вчера конгрессу, что не уверен, попали ли в меня осколки, стекло или пуля. Но ФБР даже не проверяло!» — заявил политик.

По словам бывшего американского лидера, в больнице подтвердили, что речь идет о «пулевом ранении уха». «Неудивительно, что некогда знаменитое ФБР потеряло доверие Америки», — написал Трамп.

Ранее Трамп предположил, что слова демократов о том, что политик является «угрозой для демократии», стали причиной покушения на него.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.

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      Марина Совина
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