Трамп раскритиковал главу ФБР за некомпетентное расследование покушения

Трамп раскритиковал главу ФБР Рэя за некомпетентное расследование покушения

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, который был ранен в результате покушения, раскритиковал директора ФБР за некомпетентное расследование. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Директор ФБР Кристофер Рэй заявил вчера конгрессу, что не уверен, попали ли в меня осколки, стекло или пуля. Но ФБР даже не проверяло!» — заявил политик.

По словам бывшего американского лидера, в больнице подтвердили, что речь идет о «пулевом ранении уха». «Неудивительно, что некогда знаменитое ФБР потеряло доверие Америки», — написал Трамп.

Ранее Трамп предположил, что слова демократов о том, что политик является «угрозой для демократии», стали причиной покушения на него.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.