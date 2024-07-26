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06:31, 26 июля 2024Наука и техника

В сталкивающихся галактиках обнаружили уникальный феномен

The Astrophysical Journal: обнаружено разделение темной и обычной материи

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Астрономы Калифорнийского технологического института и Гарвардского университета обнаружили уникальный феномен разделения темной и обычной материи в столкновении двух массивных скоплений галактик MACS J0018.5+1626. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

При столкновении галактик темная материя, которая взаимодействует только через гравитацию и не излучает свет, продолжила движение вперед, в то время как обычная материя, взаимодействующая также через электромагнетизм, замедлилась и осталась позади.

Такое разделение темной и нормальной материи наблюдалось и раньше, например, в галактическом скоплении Пуля. Оно состоит из двух сталкивающихся скоплений, в которых горячий газ отстает от темной материи. Ситуация, которая имела место в MACS J0018.5+1626 (впоследствии именуемом MACS J0018.5), похожа, но ориентация слияния повернута примерно на 90 градусов относительно скопления Пуля.

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Ученые проанализировали данные множества обсерваторий, включая субмиллиметровую обсерваторию Калифорнийского технологического института, обсерваторию WM Keck, рентгеновскую обсерваторию Chandra, космический телескоп Hubble, а также другие инструменты. Эти данные позволили детально изучить скопления как темной, так и обычной материи в скоплениях.

Исследователи использовали метод кинетического эффекта Сюняева-Зельдовича для измерения скорости газа в скоплениях, а также данные обсерватории Keck для определения скорости галактик, что позволило косвенно измерить скорость темной материи. Используя данные рентгеновской обсерватории Chandra, они также определили температуру и местоположение газа.

Сопоставив данные с различных телескопов и проведя симуляцию столкновения, ученые выяснили, что скопления двигались навстречу друг другу со скоростью около 3000 километров в секунду, что составляет примерно один процент от скорости света. Ориентация столкновения в сочетании с тем фактом, что темная материя и обычная материя отделились друг от друга, объясняет, почему эти два типа материи, как кажется, двигаются в противоположных направлениях.

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      Александр Еникеев
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