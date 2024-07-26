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19:12, 26 июля 2024Россия

Хинштейн ответил на обвинения в публикациях женой рекламы в запрещенной соцсети

Хинштейн ответил на обвинения в адрес жены о рекламе в Instagram одним видео

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мнения в вопросе использования Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна и его жены расходятся. Об этом он сам заявил в своем Telegram-канале.

Ранее некоторые СМИ обратили внимание на то, что жена депутата, который предложил запретить россиянам размещать рекламу в Instagram, публиковала рекламу в этой запрещенной соцсети.

Хинштейн ответил на обвинения в адрес жены, выложив одно видео, где его супруга занимается боксом, подписав его, что на нее сложно в чем-либо повлиять. Политик заявил, что не раз пытался убедить ее полностью мигрировать в российскую социальную сеть «ВКонтакте», но безуспешно.

«Сам факт пользования сетью, о чем я не раз говорил, не является нарушением закона, хотя лично у меня это точно не вызывает восторга», — отметил политик.

Ведение своих соцсетей жена депутата также лично прокомментировала. По ее словам, она никогда ее не продавала рекламу, а только предлагала сотрудничество брендам на некоммерческой основе. «Если я ранее (до 2022 года) и продвигала какие-то бренды, то только своих друзей: например, наших российских дизайнеров, которые помогают мне с одеждой для съемок», — отметила она.

После инцидента Поля Полякова удалила строчку о рекламе из шапки своего профиля. «Рекламу она не продает, что нетрудно проверить. Да и в семейном бюджете я этих денег никогда не видел», — добавил Хинштейн.

21 июля группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах организаций, признанных нежелательными в России.

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      Елена Торубарова
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