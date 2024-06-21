В Госдуму внесли запрещающий рекламу на сайтах нежелательных организаций законопроект

Законопроект о запрете рекламы у нежелательных организаций внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах организаций, признанных нежелательными в России. Документ появился в электронной базе.

Согласно тексту проекта, рекламу захотели запретить размещать на ресурсах иностранных или международных неправительственных нежелательных организаций. Кроме этого, в документе предлагается не размещать рекламные объявления на сайтах компаний, деятельность которых запрещена законом «О противодействии экстремистской деятельности», а также на ресурсах с заблокированным в России доступом.

Как сообщили авторы проекта, на запрещенных в стране ресурсах продолжается финансовая активность, в том числе размещение рекламы, несмотря на ограничения.

В документе отмечается, что нежелательные организации могут получать доход за счет публикуемой на их сайтах рекламе и создавать новый противоправный контент. В частности, речь идет о социальных сетях, принадлежащих компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена).

В марте президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов.