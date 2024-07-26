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16:37, 26 июля 2024Интернет и СМИ

Кадыров призвал «закрыть к чертовой матери» YouTube

Глава Чечни Кадыров заявил о необходимости «закрыть к чертовой матери» YouTube

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Kremlin / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости «закрыть к чертовой матери» YouTube. Его слова передает РИА Новости.

«Надо не замедлять, надо сегодня закрыть [YouTube] к чертовой матери и все, легче будет нам», — призвал Кадыров. По мнению главы Чечни, российские аналоги западных соцсетей и сервисов не развиваются, поскольку в них не переходят популярные блогеры, артисты и спортсмены.

«Если бы мы закрыли бы все [соцсети], как в Китае, как в других местах, то развивались бы наши социальные сети», — высказался политик.

25 июля глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40 процентов, а к концу следующей — до 70 процентов. Позднее депутат уточнил, что падение скорости загрузки связано с бездействием компании Google, которой принадлежит видеохостинг.

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      Олег Давыдов
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