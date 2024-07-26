В Госдуме объяснили слова о замедлении YouTube

Депутат Хинштейн: YouTube не может оплачивать услуги российских дата-центров

Американский видеохостинг YouTube не может оплачивать услуги российских дата-центров. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Хинштейн напомнил, что скорость загрузки YouTube за последнее время снизилась до 40 процентов, а к концу следующей недели может снизиться до 70 процентов. «И связано это в первую очередь с действиями (а точнее бездействием) самого YouTube», — объяснил депутат свои слова о замедлении платформы.

Политик отметил, что основной объем видеоконтента YouTube хранится на серверах Google в РФ, которые размещены на инфраструктуре операторов связи и в ряде крупных дата-центров. «Собственные центры хранения данных компания никогда не строила и вообще не вкладывалась в российскую инфраструктуру», — добавил он.

Поскольку Google поддерживает санкции и обанкротил свое российское подразделение, корпорация не может официально оплачивать услуги российских дата-центров, подчеркнул Хинштейн. «Я не знаю детали: бесплатно ли размещены их сервера в наших центрах обработки данных или деньги идут через "серые" полукриминальные схемы. Но в любом случае это все незаконно и все участники это хорошо понимают», — пояснил депутат.