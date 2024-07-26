Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:02, 26 июля 2024Наука и техника

«Калашников» начал выпуск модернизированного «Олимпа-Д»

«Калашников»: ЦНИИточмаш начал выпуск модернизированных патронов «Олимп-Д»

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») начал выпуск модернизированных патронов «Олимп-Д» для охранных организаций. Об этом сообщили в концерне.

Отмечается, что прошлая версия изделия применялась для стрельбы из охотничьих ружей. Усовершенствованный патрон, доступный в калибрах 12/70 и 12/76, получил название «служебный».

«Модернизированный патрон предназначен для использования частными охранными предприятиями, подразделениями ведомственной охраны и другими организациями, которые используют в своей деятельности служебное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Потрясает надежностью» Автомат Калашникова уже 75 лет остается главным оружием России. Почему им воюют во всем мире?
«Потрясает надежностью»Автомат Калашникова уже 75 лет остается главным оружием России. Почему им воюют во всем мире?
18 июня 2024
«Это замечательная пушка» В СССР создали супероружие для космонавтов. Как оно пугало США?
«Это замечательная пушка»В СССР создали супероружие для космонавтов. Как оно пугало США?
22 февраля 2024

«Олимп-Д» отличается улучшенными характеристиками по внутрибаллистическим свойствам, безопасности и эффективности. Использование современных материалов позволило исключить возможность разрыва гильзы, а также снизить износ и загрязнение ствола. Боеприпас позволяет вести эффективную стрельбу при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов.

В конце мая стало известно, что ЦНИИточмаш выполнил госконтракт на поставку заказчику патронов 7Н29 с бронебойной пулей. Боеприпас калибра 9 на 21 миллиметр применяется в пистолетах «Гюрза» и пистолетах-пулеметах «Вереск».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан Герой России генерал Дмитрий Булгаков. В начале мобилизации его сняли с поста замминистра обороны

      На Украине полицейский спас мужчину от силовой мобилизации

      США закупят твердотопливные ракетные ускорители у Европы

      На жену задержанного экс-замминистра обороны оформили три земельных участка

      Раскрыты доходы арестованного по делу о коррупции замминистра обороны Булгакова

      Российский частный самолет попытались ослепить лазером в небе

      Врачи столичного роддома №27 пошли под суд по делу о гибели двоих детей

      В Индии построят самый высокогорный тоннель в мире

      Влияние победы Трампа на выборах на стоимость нефти оценили

      В Госдуме объяснили слова о замедлении YouTube

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше