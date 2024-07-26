«Калашников» начал выпуск модернизированного «Олимпа-Д»

«Калашников»: ЦНИИточмаш начал выпуск модернизированных патронов «Олимп-Д»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») начал выпуск модернизированных патронов «Олимп-Д» для охранных организаций. Об этом сообщили в концерне.

Отмечается, что прошлая версия изделия применялась для стрельбы из охотничьих ружей. Усовершенствованный патрон, доступный в калибрах 12/70 и 12/76, получил название «служебный».

«Модернизированный патрон предназначен для использования частными охранными предприятиями, подразделениями ведомственной охраны и другими организациями, которые используют в своей деятельности служебное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие», — говорится в сообщении.

«Олимп-Д» отличается улучшенными характеристиками по внутрибаллистическим свойствам, безопасности и эффективности. Использование современных материалов позволило исключить возможность разрыва гильзы, а также снизить износ и загрязнение ствола. Боеприпас позволяет вести эффективную стрельбу при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов.

В конце мая стало известно, что ЦНИИточмаш выполнил госконтракт на поставку заказчику патронов 7Н29 с бронебойной пулей. Боеприпас калибра 9 на 21 миллиметр применяется в пистолетах «Гюрза» и пистолетах-пулеметах «Вереск».