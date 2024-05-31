«Калашников» поставил заказчику бронебойные патроны

ЦНИИточмаш выполнил контракт на поставку бронебойных патронов 7Н29

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») выполнил государственный контракт на поставку заказчику партии патронов 7Н29 с бронебойной пулей. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Пистолетный патрон 7Н29 калибра 9 на 21 миллиметр создали в 1991 году. Он остается основным бронебойным боеприпасом этого калибра в России. 7Н29 применяют в пистолетах СР1МП «Гюрза» и пистолете-пулемете СР2М «Вереск».

В апреле ЦНИИточмаш выполнил государственный контракт на поставку пистолетов СР1МП «Гюрза» и сверхмощных пистолетов-пулеметов СР2М «Вереск» заказчику.

В том же месяце «Калашников» передал очередную партию доработанных по опыту использования в зоне спецоперации автоматов Калашникова АК-12 образца 2023 года в войска. Модернизированный автомат получил несъемный щелевой пламегаситель-компенсатор и ударно-спусковой механизм с двусторонним переводчиком-предохранителем.