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20:02, 26 июля 2024Наука и техника

«Калашников» оценил эффективность «Вихря»

«Калашников»: ракеты «Вихрь» показали высокую эффективность в ходе СВО

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Управляемые ракеты «Вихрь», которыми вооружают ударные вертолеты Ка-52, показали высокую результативность в ходе специальной военной операции (СВО). Эффективность ракеты оценили в концерне «Калашников».

«По словам руководства концерна, в зоне СВО "Вихрь" демонстрирует высокую эффективность, из-за чего изделие крайне востребовано. Кроме того, у него большой потенциал для модернизации, совершенствования характеристик, над чем, собственно, и трудятся в "Калашникове"», — говорится в сообщении.

Изначально «Вихрь» разработали для борьбы с бронетехникой и среднескоростными воздушными целями, однако в зоне СВО ракету также применяют для поражения укреплений и огневых точек противника.

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Ракеты «Вихрь», которые наводят по лазерному лучу, несут тандемную кумулятивно-осколочную боевую часть. Дальность стрельбы составляет десять километров.

В феврале в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что новые авиационные ракеты «Изделие-305» демонстрируют хорошую точность в зоне проведения СВО.

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      Даниил Иринин
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