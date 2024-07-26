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05:30, 26 июля 2024Бывший СССР

Комбат ВСУ раскритиковал украинских генералов

Комбат ВСУ раскритиковал генералов из-за потерь в районе села Прогресс
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли «определенные» потери в районе села Прогресс Донецкой народной республики (ДНР) из-за приказов командиров удерживать населенный пункт. Об этом заявил комбат 47-ой бригады ВСУ Александр Ширшин, его слова приводит издание hromadske в своем Telegram-канале.

«Нам нужно было просто отдать этот Прогресс, стать по другому рубежу и закрепиться. У нас было на это время. Из-за того, что наши генералы “ни шагу назад, стоим к последнему солдату”, к сожалению, мы понесли определенные потери, которых можно было бы избежать и иметь результат лучше сегодня, чем мы имеем», — сказал Ширкин.

Ранее обозреватель Филип Козярек в материале для польского издания Interia заявил о страхе украинцев из-за размещения истребителей F-16 в Староконстантинове. По его словам, местные жители опасаются усиления бомбардировок.

До того журналист французской газеты Le Monde Эммануэль Гриншпан выразил мнение, что контрнаступление Вооруженных сил Украины в ближайшие месяцы невозможно. Он объяснил, что у ВСУ не хватает боеприпасов и военной техники, а также нет обученных солдат для наступления.

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      Евгений Силаев
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