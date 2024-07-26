Костомаров обратился к российским теннисистам-участникам Олимпиады-2024

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о том, как относится к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. Его словам приводит Sport24.
Спортсмен признался, что будет следить за теннисом, и обратился к россиянам-участникам турнира. «И Даниил Медведев, и девочки наши — всем большой удачи, а лучше побед. Доказывать и показывать всем, что мы действительно страна, которая воспитывает чемпионов», — заявил Костомаров.
Фигурист добавил, что постарается следить и за другими видами спорта, если будет свободное время. «Хотя интерес к Олимпиаде, конечно, в целом снизился», — отметил Костомаров.
Церемония открытия Олимпиады пройдет 26 июля, Игры завершатся 11 августа. На соревнованиях в нейтральном статусе выступят 15 российских атлетов, семеро из которых — теннисисты.