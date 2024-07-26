В Госдуме прокомментировали рост доли многодетных семей с кредитами

Бессараб: поддержка многодетных семей — приоритетное направление соцполитики

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировали данные статистики о росте доли многодетных семей с кредитами. В беседе с «Лентой.ру» депутат рассказала, что вопрос поддержки многодетных семей является одним из приоритетных направлений соцполитики России.

Ранее специалисты Института социальной политики НИУ ВШЭ выявили, что в 2023 году доля многодетных (три и более ребенка) семей в России, имеющих кредиты, выросла до 67 процентов, что на 8 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Одновременно доля семей с одним или двумя детьми, находящимися в таком же положении, снизилась с 58 до 54 процентов и с 66 до 59 процентов соответственно. Таким образом, многодетные семьи стали лидерами по закредитованности.

«Президент [России Владимир Путин] неоднократно повторял задачу выхода из бедности. Мы сейчас видим у нас достижимые цифры по показателям, которые поставлены на 2030 год. (...) Именно многодетность является зачастую причиной недостатка средств в семье», — рассказала Бессараб.

Она также отметила, что этот вопрос является одним из приоритетных в вопросе социальных политики.

«Работает программа материнского семейного капитала, единое пособие, которое получают семьи на каждого ребенка. Конечно, это и указ президента о мерах поддержки семей. Регионам поставлена сложная, амбициозная, но вполне достижимая задача — это поддержка на уровне горячего питания для школьников, бесплатная школьная форма, бесплатная спортивная форма, бесплатное посещение культурных мероприятий. Это также и проработка вопроса о предоставлении скидок торговыми сетями», — добавила парламентарий.

24 июля Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в июне 2024 года средний размер так называемого «займа до зарплаты» — микрозайма — вырос в России до 10 тысяч 80 рублей. В годовом выражении рост составил 9,8 процента. В июне 2023 года речь шла о сумме в 9,18 тысячи рублей.