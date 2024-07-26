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09:51, 26 июля 2024Экономика

В России выросла доля многодетных семей с кредитами

ВШЭ: доля многодетных семей с кредитами в 2023 году выросла до 67 процентов

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В 2023 году доля многодетных (три и более ребенка) семей в России, имеющих кредиты, выросла до 67 процентов, что на 8 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга «Готовность к переменам» Института социальной политики НИУ ВШЭ, на который ссылается РБК.

Одновременно доля семей с одним или двумя детьми, находящимися в таком же положении, снизилась с 58-ми до 54 процентов и с 66-ти до 59 процентов соответственно. Таким образом, многодетные семьи стали лидерами по закредитованности.

Также исследование демонстрирует, что у домохозяйств с детьми меньше возможности копить деньги, им приходится отказывать себе в отпуске или лечении. Однако в прошлом году представители этой категории говорили об улучшении благосостояния.

Издание отмечает, что с 2023 года доля семей с кредитами находится в прямой зависимости от количества детей, однако ухудшения платежной дисциплины не наблюдается. Более того, по данным Росстата, доля семей с детьми, имевших трудности с обслуживанием потребительских кредитов, даже снизилась с 2,7 процента до 2,1 процента.

Научный сотрудник Института социологии РАН Юлия Островская предположила, что рост числа многодетных семей с кредитами обусловлен льготной ипотекой и возможностью расходовать средства материнского капитала. По ее мнению, фактическое улучшение жилищных условий могло сказаться и на субъективной оценке благосостояния.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Росстата подсчитало, что в минувшем году российские домохозяйства впервые с 2004 года (начало ведения статистики) перестали жаловаться на нехватку еды. При этом доля тех, кому хватает только на еду снизилось с 12,9 процента до 11,2 процента.

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      Платон Щукин
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