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11:02, 26 июля 2024Мир

Маск возмутился вложениями США в НАТО

Маск: вложения США в НАТО абсурдно выше, чем у стран Европы

Фото: David Swanson / Reuters

Вложения США в Североатлантический альянс абсурдно выше, чем у других стран-членов НАТО. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в своей социальной сети X (бывшая Twitter).

«Что касается НАТО, то сумма, вносимая Соединенными Штатами, абсурдно выше, чем у других союзников. Почему американские налогоплательщики платят за оборону Европы, когда Европа вполне способна сделать это сама?» — возмутился он.

В феврале бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном митинге заявил о планах поощрять атаки Россией стран НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках блока. Таким образом он подчеркнул необходимость соблюдения договоренностей о выделении членами альянса двух процентов от ВВП на оборону.

Слова Трампа вызвали обеспокоенность среди государств, входящих в Европейский союз (ЕС), которые даже начали обсуждать возможность создания альтернативы Североатлантическому альянсу.

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      Лина Пивоварова
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