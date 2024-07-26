ТАСС: из Зеленодольска на Балтику доставили корабль «Виктор Великий»

Из Зеленодольска на Балтику доставили патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160. Об этом со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщает ТАСС.

Корабль доставлен в Санкт-Петербург внутренними водными путями. «Его достройка и испытания будут вестись на внешней сдаточной базе Зеленодольского судостроительного завода», — сказал собеседник.

Ранее агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщало, что корабль «Виктор Великий» буксируют внутренними водными путями из Зеленодольска на Балтику для проведения испытаний.

Корабль «Виктор Великий» заложен на Зеленодольском судостроительном заводе в ноябре 2016 года. В мае 2024-го его спустили на воду. После завершения испытаний «Виктор Великий» войдет в состав Черноморского флота.