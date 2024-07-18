Корабль «Виктор Великий» отбуксируют на Балтику

Патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160 буксируют внутренними водными путями из Зеленодольска на Балтику для проведения испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«В настоящее время осуществляется буксировка "Виктора Великого" из Зеленодольска в Санкт-Петербург для достройки и [проведения] испытаний», — сказал он.
Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.
Корабль «Виктор Великий» был заложен на Зеленодольском судостроительном заводе в ноябре 2016 года, а в мае 2024-го его спустили на воду. После завершения испытаний «Виктор Великий» войдет в состав Черноморского флота. Корабли этого проекта вооружены пулеметами, гранатометами и артиллерийской установкой АК-176МА. Считается, что патрульные корабли проекта 22160 могут нести контейнерный комплекс с крылатыми ракетами.
В июне главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Александр Моисеев сообщил, что ракетный комплекс «Калибр-НК», который устанавливают на надводные корабли, подтвердил эффективность в ходе специальной военной операции.