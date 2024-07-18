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04:52, 18 июля 2024Наука и техника

Корабль «Виктор Великий» отбуксируют на Балтику

ТАСС: патрульный корабль «Виктор Великий» буксируют на Балтику для испытаний

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160 буксируют внутренними водными путями из Зеленодольска на Балтику для проведения испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время осуществляется буксировка "Виктора Великого" из Зеленодольска в Санкт-Петербург для достройки и [проведения] испытаний», — сказал он.

Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

Корабль «Виктор Великий» был заложен на Зеленодольском судостроительном заводе в ноябре 2016 года, а в мае 2024-го его спустили на воду. После завершения испытаний «Виктор Великий» войдет в состав Черноморского флота. Корабли этого проекта вооружены пулеметами, гранатометами и артиллерийской установкой АК-176МА. Считается, что патрульные корабли проекта 22160 могут нести контейнерный комплекс с крылатыми ракетами.

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      Даниил Иринин
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