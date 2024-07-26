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15:44, 26 июля 2024Бывший СССР

На Украине полицейский спас мужчину от насильственной мобилизации

«Страна.ua»: в Одессе полицейский спас мужчину от насильственной мобилизации

В Одессе полицейский спас мужчину о силовой мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как работники ТЦК тащат мужчину по земле, после чего в происходящее вмешивается полицейский, который, предположительно, попросил их прекратить. Мужчина воспользовался тем, что сотрудники военкомата отошли от него, и убежал.

Ранее спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил об увеличении темпов мобилизации в стране после вступления в силу закона о ее ужесточении. При этом он указал на необходимость не сбавлять темпов призыва новых людей на фронт.

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      Алевтина Запольская
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