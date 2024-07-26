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16:57, 26 июля 2024Наука и техника

Назван основной противник российских «Буков»

Командир ЗРК «Бук-М3» назвал ракеты ATACMS основным противником установок
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Wikimedia

Переданные Киеву баллистические ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS) стали основным противником российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3». Особенности борьбы с ракетами назвал командир установки с позывным Стрелец в беседе с «Известиями».

«ATACMS, которые запускаются с РСЗО, — это наш основной противник на данный момент. В последнее время они стали летать чаще, если до этого запускали в основном ночью, то сейчас это происходит и ночью, и днем. Работаем штатно, поражаем все успешно. Не сосчитать, но за последний месяц нашим расчетом было сбито три ракеты ATACMS», — сказал командир.

Он также сообщил, что раньше противник применял вместе с ATACMS ложные цели, которые теперь почти не используют из-за сопоставимой с полноценными ракетами стоимостью.

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      Даниил Иринин
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