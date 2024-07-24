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09:32, 24 июля 2024Наука и техника

Российский полковник заявил о секундах на сбивание ATACMS

«Красная звезда»: на сбивание ракеты ATACMS с помощью С-400 уходит до 90 секунд
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На сбивание ракет Army TACtical Missile System (ATACMS) и Storm Shadow, которые западные страны поставили Украине, у российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 уходит от 30 до 90 секунд. Об этом газете «Красная звезда» заявил заместитель командира Крымской дивизии ПВО полковник Андрей Т.

По его словам, такое же время необходимо для перехвата украинской ракеты «Нептун». «В ходе работы командного пункта оперативный дежурный постоянно доводит информацию о том, с каких направлений возможен удар, примерное количество целей и подлетное время к обороняемому объекту», — уточнил военнослужащий.

Ранее американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сотрудников украинской разведки и чиновников из Пентагона сообщила, что Вооруженные силы (ВС) России постепенно адаптируют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата высокоточных боеприпасов со спутниковым наведением. По словам собеседников издания, Россия адаптирует системы РЭБ для перехвата ракет ATACMS) и Storm Shadow.

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      Иван Потапов
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