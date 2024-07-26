В Татарстане рассказали о лечении пациентов с лихорадкой Западного Нила

Четыре пациента с лихорадкой Западного Нила в Татарстане помещены в стационар

Четыре случая лихорадки Западного Нила зарегистрировали в Татарстане, сообщили в пресс-службе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, пациенты с выявленной лихорадкой лечатся в стационарах.

«Им проводятся телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России по тактике ведения и лечения», — рассказали в министерстве.

Ранее стало известно, что случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в центральной части России и Поволжье. Опасный вирус обычно встречается в странах с жарким климатом, а в России эндемичными по этой инфекции являются южные регионы страны. Однако на фоне установившейся в центральной части России жары там были выявлены случаи заболевания. Они — единичны, отметили в ведомстве, добавив, что в большинстве своем — завозные.