69-я параллель
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18:14, 26 июля 202469-я параллель

Сделавший уникальную находку российский археолог заявил о «магической истории» открытия

Нашедший берестяные грамоты в Якутске студент Татаринов связал открытие с магией
Панорама Якутска

Панорама Якутска. Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

История обнаружения единственных на всем Дальнем Востоке берестяных грамот связана с магией. С таким шуточным заявлением выступил студент-историк из Кирова Виталий Татаринов, который сделал это открытие в конце июля 2024 года, его слова приводит портал «Кировская правда».

По словам Татаринова, еще до выезда в Якутск он во время одного из занятий в шутку предположил, что во время экспедиции участникам удастся найти уникальные грамоты XVII века. Однако преподаватель сообщил ему, что это невозможно, так как в то время бумага перестала быть редкостью и уже широко использовалась канцеляриями. Второе предположение о возможной находке он сделал в ходе самой экспедиции — по словам Татаринова, это была уже полушутка. И в итоге грамоты были обнаружены археологом. «Вообще магическая история получилась», — пошутил студент.

«Казалось, что по-любому в этой местности берестяные грамоты были в ходу. На это указывала удаленность территории, дефицит бумаги. А если были в ходу, то должны найти. Но обнаружение все равно было неожиданным», — заявил он.

Как ранее сообщил глава Якутии Айсен Николаев, изучая слой вечной мерзлоты в Якутске, археологи обнаружили девять берестяных грамот — написанных на древесной коре документов, в которых использовалась скоропись XVII века. Наибольшее число берестяных грамот обнаружено в Великом Новгороде — в городе нашли более 1100 таких документов. В других городах — Москве, Смоленске, Торжке и других — найдено лишь немногим более 110 грамот.

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