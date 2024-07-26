Обвиненная в оргиях с коллегами тюремщица рассказала о разрушенной жизни

В Бельгии сотрудница тюрьмы Лантэн на окраине Льежа, которую обвинили в участии в оргиях с коллегами, рассказала о разрушенной жизни и подала в суд. Об этом пишет Daily Star.

Скандал разгорелся в 2023 году после обнародования информации, что 12 тюремщиков регулярно устраивали оргии после работы. Кроме того, очевидец рассказал, что один из старших сотрудников тюрьмы якобы предоставлял свой кабинет коллеге с инициалом «С». Там она вступала в половые контакты с другими работниками. «В шесть утра она давала понять, что не сможет работать, если не займется сексом», — заявил инсайдер.

Женщина, в свою очередь, сказала, что была «глубоко шокирована несправедливыми обвинениями». «Моя жизнь разрушена, последствия просто чудовищны. Мое имя замарали на всю жизнь», — сказала тюремщица.

Теперь «С» решила подать в суд на людей, которые выставили ее нимфоманкой. «Я никогда не вступала ни с кем в сексуальные отношения на рабочем месте. Я не принимала участия в "оргиях" на службе или вне ее. Слова и действия, которые мне приписали, являются клеветой», — сказано в заявлении женщины.

Из-за того, что дело получило международный резонанс, «С», по ее словам, подвергалась нападкам со стороны соседей и жителей города. Женщина утверждает, ее оскорбляли работники магазинов, а прохожие шептались за ее спиной. Она также заявила, что клеветнические обвинения нанесли ей «необратимый психологический, физический и моральный» вред.

Адвокат «С» сказал, что гражданский иск будет подан в ближайшее время.

Ранее заключенный Эгерт Меризай, отбывающий наказание в британской тюрьме, рассказал о сексе с надзирательницами. Он заявил, что некоторые сотрудницы тюрем платят заключенным за половые контакты.