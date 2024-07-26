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10:58, 26 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемого в подрыве авто задержали в Бодруме при попытке получить паспорт Украины

СКР: Серебрякова задержали в Бодруме, когда он получал украинский паспорт

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

30-летнего уроженеца Волгоградской области Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова, задержали в Бодруме, когда он приехал получать украинский паспорт на территории Турции. Это следует из кадров допроса Серебрякова, предоставленных «Ленте.ру» в главном управлении Следственного комитета России СКР по Москве.

На допросе обвиняемый подтвердил, что совершил подрыв ради денег и получения гражданства Украины. Паспорт ему должны были привести в то место в турецком Бодруме, где он и был задержан.

Ранее стало известно, что после допроса Серебряков будет помещен под стражу, так как ранее по ходатайству следствия суд заочно избрал ему данную меру пресечения. Он обвиняется по пункту 3 части 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух лиц») и части 1 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России, взорвался в Москве в среду, 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали владелец машины и его жена. После подрыва обвиняемый Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками в Бодруме. Его уже доставили из Турции в Москву. В поимке Серебрякова участвовал Интерпол.

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      Екатерина Кашурникова
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