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16:35, 26 июля 2024Мир

Опровергнуты сообщения об атаках российских дронов по территории НАТО

Минобороны Румынии: в сети появляются ложные данные об атаках российских дронов
СюжетРоссия и НАТО:

Представители румынского военного ведомства предупредили, что в сети появляются ложные сообщения и данные об атаках российских дронов на объекты, расположенные на территории страны. Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой Минобороны Румынии на официальном сайте ведомства.

«Обращаем внимание на серию ложных сообщений, распространяемых на платформе X и в других социальных сетях, в которых утверждается, что Румыния стала мишенью для атак беспилотников России, проведенных в последние дни, и что средства противовоздушной обороны румынской армии, размещенные на границе, открыли по ним огонь», — говорится в сообщении.

Румынские военные отметили, что российские атаки не были направлены на цели, которые находятся на территории страны, поэтому «все подобные сообщения являются безосновательными».

Ранее представители Минобороны Румынии сообщили, что в районе города Плауру недалеко от границы с Украиной обнаружены обломки дрона якобы российского производства.

В НАТО заявили, что найденные в Румынии обломки не говорят о нападении России на альянс, а члены военного блока не видят признаков намеренного удара по территории НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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