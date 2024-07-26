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09:07, 26 июля 2024Россия

Опубликованы кадры последствий попытки атаки ВСУ на Ростовскую область

В сети появились кадры последствий попытки атаки ВСУ на Ростовскую область

В сети появились кадры последствий попытки атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах слышен пролетающий мимо беспилотник — звучит характерный для дронов жужжащий звук работающего мотора, затем раздается взрыв. Впоследствии виден пожар, возникший из-за дронов. Голос за кадром говорит, что огню предшествовал «большой взрыв».

Беспилотники ВСУ пытались атаковать Ростовскую область в ночь на пятницу, 26 июля. Над регионом сбили четыре летательных аппарата. Еще два дрона перехватили в Курской области.

22 июля Ростовскую область пытался атаковать рой беспилотников. Тогда там сбили 47 беспилотников. Всего в ту ночь над Россией перехватили 75 летательных аппаратов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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