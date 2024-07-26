Переспавшую с двумя школьниками учительницу выпустили из тюрьмы

В США переспавшую с двумя школьниками учительницу Риццителло выпустили из тюрьмы

В США учительницу из штата Нью-Джерси, которая переспала с двумя учениками, выпустили из тюрьмы. Об этом сообщает Star News Group.

36-летнюю Джули Риццителло, которая преподавала английский язык в школе города Уолл, взяли под стражу в среду, 3 июля. По версии обвинения, в период с апреля по середину июня женщина занималась сексом с 18-летним школьником, причем как минимум один из половых актов произошел в машине потерпевшего. В среду, 17 июля, Риццителло предъявили новое обвинение. Следствие выяснило, что в 2017 году она состояла в сексуальных отношениях еще с одним школьником и «неоднократно вступала с ним в сексуальные контакты различного рода».

Во вторник, 23 июля, окружной суд постановил освободить Риццителло до начала основного процесса. Она провела в тюрьме 20 дней. Решение связано с тем, что бывшая учительница ранее не имела судимостей, замужем и является матерью двоих малолетних детей.

При этом женщина должна отчитываться перед правоохранителями раз в месяц по телефону, воздерживаться от употребления алкоголя и наркотиков, не владеть огнестрельным или любым другим оружием и заняться поисками новой работы. Кроме того, женщине запретили появляться на территории школы города Уолл, где она работала, и общаться с потерпевшими даже через третьих лиц. Ей также запретили контактировать с лицами младше 18 лет и обязали обратиться к психиатру.

Ранее в Австралии учительница, которая завела роман с бывшим учеником и переспала с ним, лишилась работы на два года. Из заявления Института педагогики штата следует, что женщина пригласила юношу, который ранее учился у нее, к себе домой в канун Нового года.