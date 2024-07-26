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00:19, 26 июля 2024Силовые структуры

Поставщик кокаина через посольство России попросился на СВО

Осужденный за контрабанду кокаина через посольство РФ Ковальчук просится на СВО
Андрей Ковальчук

Андрей Ковальчук. Фото: ЦОС ФСБ России / РИА Новости

Осужденный за организацию контрабанды кокаина в Россию через посольство в Аргентине бизнесмен Андрей Ковальчук попросил отправить его в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева в статье для «Московского комсомольца».

По ее информации, Ковальчука этапировали во Владимирскую колонию № 6, где ему запретили общаться по телефону даже с адвокатом, в результате чего связь с ним оказалась практически потеряна. По словам других заключенных, у Ковальчука проблемы со здоровьем. Меркачева рассказала, что Ковальчук сомневается, что доживет до окончания срока заключения, и ожидает либо удовлетворения кассационной жалобы, либо отправки на СВО. При этом он имеет второе гражданство Германии, поэтому заключение контракта с Минобороны практически невозможно, отметила она.

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«В связи с этим Ковальчук рассчитывает попасть на спецоперацию через ЧВК, что, впрочем, тоже крайне маловероятно», — написала Меркачева.

Адвокат Владимир Жеребенков в беседе с РБК рассказал, что уже давно не общался с Ковальчуком и ему ничего не известно. Он также добавил, что ранее Ковальчук был офицером и прошел серьезную боевую спецподготовку.

В 2022 году суд приговорил Андрея Ковальчука к 18 годам колонии и штрафу в 1,8 миллиона рублей. По версии следствия, он спрятал в школе при российском посольстве в Аргентине 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина, чтобы в дальнейшем переправить их в Россию и европейские страны. Сам Ковальчук вину не признал и утверждал, что вывозил только элитные сорта кофе и полудрагоценные камни.

Расследование «кокаинового дела» началось в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве в Аргентине нашли 12 подозрительных чемоданов с 362 килограммами чистого кокаина. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде наркотиков.

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      Марина Совина
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