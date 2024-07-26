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13:14, 26 июля 2024Мир

Раскрыта причина допуска на крышу стрелявшего в Трампа мужчины

Fox News: силовик из-за жары ушел с крыши, с которой стреляли в Трампа

Фото: Alan Freed / Reuters

Силовик из числа сотрудников Секретной службы ушел с крыши, с которой стреляли в кандидата в президенты США, республиканца Дональда Трампа, из-за сильной жары. Причину допуска стрелка на крышу телеканалу Fox News раскрыли источники в правоохранительных органах.

«Ему стало слишком жарко, и [сотрудник] решил, что оставаться на крыше нет необходимости», — рассказал журналистам источник. Отмечается, что в тот день температура воздуха достигла 33 градусов Цельсия.

13 июля бывший американский лидер пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелявший в политика мужчина был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Также Трамп заявлял, что Секретная служба проделала фантастическую работу, с первой попытки уничтожив совершившего на него покушение стрелка. Он подчеркнул, что, несмотря на произошедшее, хотел продолжить свое выступление на митинге, однако агенты уговорили его уйти и отправиться в больницу.

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      Виктория Кондратьева
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