Россияне откажутся ехать на Олимпиаду по киберспорту в нейтральном статусе

Россияне откажутся ехать на Олимпиаду-2025 по киберспорту в нейтральном статусе

Российские спортсмены откажутся от поездки на первую Олимпиаду по киберспорту, которая пройдет в 2025 году в Саудовской Аравии, в нейтральном статусе. Об этом «Известиям» сообщили в Федерации компьютерного спорта России.

В организации подчеркнули, что с удовольствием примут приглашение на Игры, если россиянам разрешат выступать со своими флагом и гимном. Там также сообщили, что поддерживают любую популяризацию киберспорта.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о создании Олимпийских киберспортивных игр. Решение было принято единогласно на сессии организации в Париже.

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже пройдет 26 июля, Игры завершатся 11 августа. На соревнованиях в нейтральном статусе выступят 15 российских атлетов, семеро из которых — теннисисты.