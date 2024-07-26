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10:34, 26 июля 2024Спорт

Россияне откажутся ехать на Олимпиаду по киберспорту в нейтральном статусе

Россияне откажутся ехать на Олимпиаду-2025 по киберспорту в нейтральном статусе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские спортсмены откажутся от поездки на первую Олимпиаду по киберспорту, которая пройдет в 2025 году в Саудовской Аравии, в нейтральном статусе. Об этом «Известиям» сообщили в Федерации компьютерного спорта России.

В организации подчеркнули, что с удовольствием примут приглашение на Игры, если россиянам разрешат выступать со своими флагом и гимном. Там также сообщили, что поддерживают любую популяризацию киберспорта.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о создании Олимпийских киберспортивных игр. Решение было принято единогласно на сессии организации в Париже.

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже пройдет 26 июля, Игры завершатся 11 августа. На соревнованиях в нейтральном статусе выступят 15 российских атлетов, семеро из которых — теннисисты.

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      Алексей Гусев
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