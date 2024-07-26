Россияне высказались о доверии Путину

ФОМ: Путину доверяют 80 процентов опрошенных россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80 процентов граждан страны. Это следует из результатов свежего опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно на вопрос о доверии главе государству высказались 10 процентов россиян, еще 10 процентов затруднились ответить. Помимо этого, 81 процент респондентов хорошо оценили работу Путина на посту президента, 8 процентов — скорее плохо, а 11 процентов опрошенных не смогли дать свою оценку.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 19 по 21 июля 2024 года в 104 населенных пунктах 53 субъектов страны. На вопросы ответили 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высокие рейтинги Путина не влияют на его работу. По словам представителя Кремля, глава государства работает без оглядки на свою популярность.