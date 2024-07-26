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12:58, 26 июля 2024Россия

Россиянин упал в шахту лифта после пожара в строящемся доме

MK.RU: в Новой Москве мужчина упал в шахту лифта после пожара в строящемся доме

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В поселении Филимонковское в Новой Москве мужчина упал в шахту лифта после пожара в строящемся доме. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, все произошло рано утром в пятницу, 26 июля. До этого в доме возник пожар — горел мусор на площади 40 квадратных метров.

Добравшись до пострадавшего, спасатели определили, что он получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге рухнул лифт с находившимся внутри человеком. Пострадавшего мужчину госпитализировали, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Его поместили в реанимационное отделение.

До этого похожий случай произошел в Москве, где сорвался лифт с пассажиром и собакой. Они не пострадали благодаря сработавшей ловушке.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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