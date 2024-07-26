МО РФ: ВС РФ уничтожили с помощью «Искандер-М» склад с ракетами ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью расчета «Искандер-М». В пресс-службе российского Министерства обороны (МО) указали, что в результате удара была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Помимо установки, согласно данным оборонного ведомства, также были уничтожены пять единиц РСЗО «Град», пять танков и порядка 10 боевых бронированных машин, принадлежавших украинской армии.

Накануне сообщалось, что Российская армия уничтожила очередной американский танк Abrams в зоне проведения спецоперации на Украине.