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13:24, 25 июля 2024Россия

Российские войска уничтожили в зоне СВО еще один танк Abrams производства США

Минобороны России заявило об уничтожении танка Abrams в зоне СВО

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Подразделения российской группировки войск «Центр» уничтожили еще один танк Abrams производства США, используемый военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как сообщило ведомство, за минувшие сутки бойцы «Центра» нанесли поражение шести механизированным, пехотной и воздушно-десантной бригадам ВСУ, а также бригаде теробороны в районах Тимофеевки, Воздвиженки, Александро-Шультина, Ивановки, Торецка, Новоселовки Первой, Михайловки и Калинова Донецкой народной республики (ДНР). Помимо этого, отражены семь контратак украинских штурмовых групп.

По данным Минобороны России, помимо Abrams, ВСУ потеряли на данном направлении два других танка, до 410 военнослужащих, два пикапа, гаубицу «Мста-Б» и пушку калибра 100 миллиметров МТ-12 «Рапира».

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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