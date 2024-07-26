Sierra Space провела вторые испытания надувного космического модуля

Американская компания Sierra Space провела вторые полномасштабные испытания надувного космического модуля Large Integrated Flexible Environment (LIFE) перспективной околоземной орбитальной станции Orbital Reef. Об этом сообщает SpaceNews.
Как и в первых прочностных испытаниях, внутри модуля объемом 300 кубических метров создавалось избыточное давление до тех пор, пока LIFE не разорвался. Проведенные в Центре космических полетов Маршалла тесты продемонстрировали, что созданный компанией надувной модуль удовлетворяет требованиям безопасности НАСА.
Первые полномасштабные испытания LIFE прошли в январе.