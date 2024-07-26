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18:39, 26 июля 2024Наука и техника

Sierra Space провела вторые испытания надувного космического модуля

Sierra Space провела вторые полномасштабные испытания надувного модуля LIFE
Проект Orbital Reef

Проект Orbital Reef. Кадр: Sierra Space

Американская компания Sierra Space провела вторые полномасштабные испытания надувного космического модуля Large Integrated Flexible Environment (LIFE) перспективной околоземной орбитальной станции Orbital Reef. Об этом сообщает SpaceNews.

Как и в первых прочностных испытаниях, внутри модуля объемом 300 кубических метров создавалось избыточное давление до тех пор, пока LIFE не разорвался. Проведенные в Центре космических полетов Маршалла тесты продемонстрировали, что созданный компанией надувной модуль удовлетворяет требованиям безопасности НАСА.

Первые полномасштабные испытания LIFE прошли в январе.

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      Иван Потапов
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