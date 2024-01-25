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14:24, 25 января 2024Наука и техника

В США испытали прототип надувного модуля космической станции

Компания Sierra Space успешно испытала прототип надувного модуля LIFE

Фото: Sierra Space

Американская компания Sierra Space успешно протестировала полномасштабный прототип надувного модуля Large Integrated Flexible Environment (LIFE), разрабатываемого для коммерческих космических станций. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В рамках теста внутри LIFE создавалось избыточное давление. Проведенные в Центре космических полетов Маршалла испытания продемонстрировали, что созданный компанией надувной модуль удовлетворяет требованиям безопасности НАСА.

Модуль LIFE способен помещаться в пятиметровом обтекателе головной части ракеты. В полностью развернутом состоянии изделие имеет объем 300 кубических метров.

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В ноябре обозреватель ArsTechnica Стивен Кларк, посетивший завод американской компании Sierra Space, сообщил, что сборка перспективного многоразового корабля Dream Chaser, предназначенного для доставки грузов на Международную космическую станцию, практически завершена.

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      Иван Потапов
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