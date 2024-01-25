В США испытали прототип надувного модуля космической станции

Компания Sierra Space успешно испытала прототип надувного модуля LIFE

Американская компания Sierra Space успешно протестировала полномасштабный прототип надувного модуля Large Integrated Flexible Environment (LIFE), разрабатываемого для коммерческих космических станций. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В рамках теста внутри LIFE создавалось избыточное давление. Проведенные в Центре космических полетов Маршалла испытания продемонстрировали, что созданный компанией надувной модуль удовлетворяет требованиям безопасности НАСА.

Модуль LIFE способен помещаться в пятиметровом обтекателе головной части ракеты. В полностью развернутом состоянии изделие имеет объем 300 кубических метров.

Ранее издание Defense News сообщило, что Минобороны США закупит 54 спутника слежения за ракетами у компаний Lockheed Martin, L3Harris и Sierra Space на общую сумму 2,5 миллиарда долларов.

В ноябре обозреватель ArsTechnica Стивен Кларк, посетивший завод американской компании Sierra Space, сообщил, что сборка перспективного многоразового корабля Dream Chaser, предназначенного для доставки грузов на Международную космическую станцию, практически завершена.