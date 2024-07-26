Снимающих стресс с помощью бокала вина россиян предупредили о риске деменции

Психиатр Титков: привычка снимать стресс алкоголем грозит нарушениями сна

Привычка снимать стресс алкоголем грозит нарушениями сна и серьезными проблемами со здоровьем, заявил кандидат медицинских наук, психиатр и специалист по аддикциям Европейского медицинского центра (EMC) Максим Титков. О скрытых опасностях расслабления с помощью бокала вина он рассказал «Ленте.ру».

Прежде всего, по словам Титкова, из-за этой привычки страдает печень, так как именно она отвечает за переработку 95 процентов потребляемого алкоголя. Он подчеркнул, что даже умеренное потребление спиртосодержащих напитков может привести к жировой дистрофии печени, а затем к более серьезным заболеваниям, например алкогольному гепатиту и циррозу.

Привычка снимать стресс с помощью алкоголя негативно влияет на центральную нервную систему, предупредил психиатр. «Алкоголь обладает нейротоксическим действием, и постоянный прием даже небольших доз может вызывать нарушения когнитивных функций, памяти и координации. При этом долгосрочное употребление может спровоцировать атрофию мозга и увеличивает риск развития деменции», — предупредил Титков.

Негативно влияет алкоголь на иммунитет и поджелудочную железу, отметил врач. Спиртные напитки стимулируют выработку панкреатического сока, богатого ферментами, что может привести к преждевременной активации ферментов внутри самой железы. Это повышает риск развития панкреатита, рассказал он.

Кроме того, по словам, Титкова, регулярное употребление алкоголя по выходным может влиять на выработку и метаболизм гормонов. Это чревато нарушениями менструального цикла у женщин и снижению уровня тестостерона у мужчин. Также эта привычка может стать причиной нарушений сна, добавил врач.

Несмотря на то, что бокал вина перед сном может способствовать быстрому засыпанию, он нарушает структуру сна. Алкоголь влияет на фазу быстрого сна с повышенной активностью головного мозга, что может привести к хронической усталости и снижению когнитивных функций днем Максим Титков психиатр и специалист по аддикциям

Титков также подчеркнул, что алкоголь увеличивает риск развития некоторых видов рака, в том числе рака ротовой полости, горла, пищевода, печени и молочной железы.

Ранее психиатр Тимур Муталиев предупредил об опасностях бокала вина по выходным. Он заявил, что со временем эта привычка может перерасти в алкоголизм.