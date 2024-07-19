Доктор предупредил о скрытых опасностях бокала вина по выходным

Психиатр Муталиев: привычка выпивать по выходным может перерасти в алкоголизм

Привычка выпить бокал вина или рюмку крепкого напитка по выходным со временем может перерасти в алкоголизм, предупредил психотерапевт, психиатр медицинского центра «СМ-Клиника» Тимур Муталиев. О других скрытых опасностях этой привычки доктор предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Муталиева, привычка регулярно выпивать алкоголь даже в небольших количествах может существенно повлиять на физическое и психическое здоровье человека. Главная опасность заключается в том, что эта привычка может стать началом пути к алкогольной зависимости.

«Даже если человек употребляет небольшое количество алкоголя ежедневно, это может привести к толерантности — состоянию, когда прежняя доза не приносит желаемого эффекта, и требуется больше алкоголя для достижения того же состояния расслабленности или удовольствия», — объяснил психиатр.

Врач считает, если человек в небольших количествах пьет ежедневно или каждые выходные, это говорит о том, что у него начала формироваться зависимость. Он подчеркнул, что зависимость — это не только физическое привыкание к веществу, но и психологическая потребность в нем.

Частое употребление алкоголя приводит к изменению поведения, настроения и социальной жизни человека. Со временем потребность в алкоголе может стать настолько сильной, что без него человек не будет чувствовать себя нормально.

Безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует, подчеркнул Муталиев, о чем свидетельствует большинство медицинских исследований. Даже рюмка водки или бокал вина по выходным могут оказывать негативное влияние на организм, особенно при регулярном употреблении. «Алкоголь способен повлиять на сердечно-сосудистую систему, печень, мозг и другие органы. Также он повышает риск развития онкологических заболеваний, ухудшает самочувствие в целом, а значит, снижает качество жизни», — предупредил психиатр.

Ранее доктор медицинских наук, уролог Николай Григорьев развеял популярный миф о влиянии алкоголя на мужское здоровье. По его словам, не существует определенных алкогольных напитков или доз, которые были бы безопасны для фертильности и потенции мужчин.