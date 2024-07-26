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09:57, 26 июля 2024Силовые структуры

Суд продлил арест бывшему гендиректору клиники «Медицина 24/7»

В Москве суд продлил арест экс-директору клиники «Медицина 24/7» Серебрянскому
Начало событий в новости СКР предъявил обвинения бывшему директору клиники «Медицина 24/7»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве суд продлил арест бывшему гендиректору частной клиники «Медицина 24/7» Олегу Серебрянскому. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, срок продления ареста фигуранту в суде не уточнили.

UPD: В пресс-службе Мосгорсуда корреспонденту «Ленты.ру» опровергли информацию о продлении срока содержания под стражей экс-директора частной клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского. В суды Москвы не поступало ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей указанного гражданина.

12 февраля Серебрянскому было предъявлено обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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      Анна Габай
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