Суд продлил арест бывшему гендиректору клиники «Медицина 24/7»

В Москве суд продлил арест экс-директору клиники «Медицина 24/7» Серебрянскому

В Москве суд продлил арест бывшему гендиректору частной клиники «Медицина 24/7» Олегу Серебрянскому. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, срок продления ареста фигуранту в суде не уточнили.

UPD: В пресс-службе Мосгорсуда корреспонденту «Ленты.ру» опровергли информацию о продлении срока содержания под стражей экс-директора частной клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского. В суды Москвы не поступало ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей указанного гражданина.

12 февраля Серебрянскому было предъявлено обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).