СК предъявил обвинения бывшему директору клиники «Медицина 24/7» Серебрянскому

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения бывшему директору клиники «Медицина 24/7» Олегу Серебрянскому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Он обвиняется по части 2 статьи 238 УК РФ.

По данным следствия, в клинике оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В 2021 году Серебрянский уехал из России, из-за чего был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

9 февраля 2024 года Серебрянского задержали в аэропорту после прилета из Турции и поместили в СИЗО.

Ранее Симоновский суд Москвы вынес приговор двум врачам клиники «Медицина 24/7» за некачественное лечение.