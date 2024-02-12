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18:03, 12 февраля 2024Силовые структуры

СКР предъявил обвинения бывшему директору клиники «Медицина 24/7»

СК предъявил обвинения бывшему директору клиники «Медицина 24/7» Серебрянскому

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения бывшему директору клиники «Медицина 24/7» Олегу Серебрянскому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Он обвиняется по части 2 статьи 238 УК РФ.

По данным следствия, в клинике оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В 2021 году Серебрянский уехал из России, из-за чего был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

9 февраля 2024 года Серебрянского задержали в аэропорту после прилета из Турции и поместили в СИЗО.

Ранее Симоновский суд Москвы вынес приговор двум врачам клиники «Медицина 24/7» за некачественное лечение.

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