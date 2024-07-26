ЦБ рассказал о влиянии на инфляцию повышения пошлин на товары из недружественных стран

ЦБ: рост пошлин на товары из недружественных стран не подстегнет инфляцию

Рост пошлин на некоторые товары, поставляемые в Россию из недружественных стран, не будет иметь большого влияния на темпы инфляции в стране. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, эффект от повышения пошлин будет ограниченным. Руководитель Банка России объяснила, что новые таможенные тарифы не подстегнут инфляцию, так как затронут лишь небольшую группу товаров из потребительской корзины россиян. «До 7 процентов, если я не ошибаюсь», — сказала Набиуллина.

Условием для снижения темпов роста цен в России Центробанк назвал еще более жесткую денежно-кредитную политику. «Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — отметили в ЦБ.

В пятницу, 26 июля, Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 18 процентов годовых. Кроме того, резко изменились ожидания ЦБ по инфляции в 2024 году — с 4,3-4,8 до 6,5-7 процентов. На 2025 год прогноз регулятора ухудшился с 4 до 4-4,5 процента.