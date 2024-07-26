Украина отказалась от участия в заседании Совета безопасности ООН

МИД Украины: Киев не примет участие в заседании СБ ООН под председательством РФ

Киев не примет участие в заседании Совета безопасности (СБ) ООН, которое пройдет под председательством России. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел (МИД) Украины в Telegram.

«Таким образом, делегация Украины подтверждает свою принципиальную позицию относительно нелегитимности занятия Российской Федерацией постоянного места Советского Союза в Совете безопасности [ООН]», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

В МИД Украины добавили, что Киев готов принимать участие в заседаниях СБ ООН под председательством Москвы только в случае, когда есть необходимость донесения до организации срочной информации.