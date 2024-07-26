В армянских овощах и фруктах нашли пестициды после совместных учений с США

Россельхознадзор: содержание пестицидов во фруктах Армении превышено в 5-8 раз

Содержание пестицидов и агрохимикатов в овощах и фруктах из Армении превышено в пять-восемь раз. О найденных недостатках в продукции из бывшей республики СССР после ее совместных учений с США сообщает Россельхознадзор.

По данным ведомства, почти половина ввезенной из Армении продукции не была предъявлена для контроля. Несмотря на это, в поставленных товарах найдены карантинные для ЕАЭС объекты, а в 98 случаях были выявлены превышения максимально допустимых уровней различных химикатов.

«Россельхознадзором в инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении было направлено письмо, в котором ведомство выразило обеспокоенность систематически выявляемыми фактами и попросило до завершения расследования причин приостановить поставки на российский рынок товаров от 16 поставщиков, допустивших нарушения», — пояснили в ведомстве.

В конце августа российские специалисты отправятся в Армению, чтобы обследовать места производства, переработки, хранения и отгрузки продукции, предназначенной для ввоза в Россию. Они также ознакомятся с системой прослеживаемости и контроля качества фруктов и овощей.

Нарушения со стороны армянских поставщиков выявили после того, как в Ереване прошли совместные учения Вооруженных сил (ВС) США и Армении Eagle Partner 2024. «Я высоко ценю это сотрудничество, которое направлено на повышение уровня оперативной совместимости между подразделениями, участвующими в международных миротворческих миссиях», — заявил министр обороны Армении Сурен Папикян. Позднее стало известно, что в Министерстве обороны Армении будет работать представитель ВС США.