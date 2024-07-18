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11:22, 18 июля 2024Бывший СССР

Представитель ВС США устроится работать в Минобороны Армении

Замгоссекретаря США: представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Узра Зея

Узра Зея. Фото: Imad Creidi / Reuters

Представитель американских вооруженных сил будет работать в Министерстве обороны Армении. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Узра Зея, передает ТАСС.

«Мы приветствуем углубление сотрудничества в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности между Соединенными Штатами и Арменией», — сообщила чиновник. По ее словам, это говорит о новой фазе стратегического партнерства Вашингтона и Еревана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности страны поднять отношения с США до уровня стратегического партнерства. Он выразил надежду, что партнерство Еревана и Вашингтона будет способствовать созданию мирного и благополучного будущего для обеих стран.

Кроме того, Ереван и Вашингтон обсуждали строительство новой атомной электростанции на территории Армении. По словам секретаря Совета безопасности республики Армена Григоряна, Ереван ожидает действий американской стороны, которой необходимо урегулировать собственные юридические вопросы.

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      Валентин Карант
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