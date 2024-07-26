МЧС: в Челябинской области эвакуировали 163 человека из-за прорыва дамбы

Сотрудники МЧС из-за прорыва дамбы эвакуировали в Челябинской области 163 человека, среди которых 21 ребенок, говорится в Telegram-канале ведомства.

Жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево перевозят в пункты временного размещения в городе Карабаш.

В МЧС также сообщили, что по руслу реки Большой Киолим волна дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды поднялся на 7 сантиметров.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что поселок Киолим был затоплен после прорыва дамбы на на Киалимском водохранилище.

По словам главы региона, на месте происшествия работают оперативные службы, МЧС, МВД, а также администрация муниципалитета. Он подтвердил, что пострадавших на данный момент нет.