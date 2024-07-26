Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:52, 26 июля 2024Россия

В Челябинской области эвакуировали 163 человека из-за прорыва дамбы

МЧС: в Челябинской области эвакуировали 163 человека из-за прорыва дамбы

Кадр: Прокуратура Челябинской области / «Российская газета»

Сотрудники МЧС из-за прорыва дамбы эвакуировали в Челябинской области 163 человека, среди которых 21 ребенок, говорится в Telegram-канале ведомства.

Жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево перевозят в пункты временного размещения в городе Карабаш.

В МЧС также сообщили, что по руслу реки Большой Киолим волна дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды поднялся на 7 сантиметров.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что поселок Киолим был затоплен после прорыва дамбы на на Киалимском водохранилище.

По словам главы региона, на месте происшествия работают оперативные службы, МЧС, МВД, а также администрация муниципалитета. Он подтвердил, что пострадавших на данный момент нет.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      В Париже зажгли олимпийский огонь

      В Белгородской области женщина получила минно-взрывную травму при обстреле ВСУ

      Россиянам назвали симптомы лихорадки Западного Нила

      В Индии анонсировали визит премьера на Украину

      Трамп собрался устроить еще один митинг на месте покушения

      Олимпийский флаг на открытии Игр в Париже повесили вверх ногами

      Над Брянской областью уничтожили 21 беспилотник

      Камала Харрис — новый кандидат на пост президента США. Как мода помогла ей сделать карьеру в политике?

      В Челябинской области эвакуировали 163 человека из-за прорыва дамбы

      В США назвали ошибкой выдвижение Харрис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше