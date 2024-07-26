В Челябинской области эвакуировали 20 человек из-за прорыва дамбы

МЧС: в Челябинской области эвакуировали 20 человек из-за прорыва дамбы

В Челябинской области из-за прорыва дамбы под Карабашем эвакуировали 20 человек, говорится в Telegram-канале МЧС.

Специалисты продолжают обходить дома. На базе двух школ в Карабаше развернули пункты временного размещения.

В пресс-службе правительства региона сообщили об эвакуации 35 человек из Киолима.

Ранее в Карабашском округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Дамбу прорвало на Киалимском водохранилище. Жителей ближайших поселков предупредили об эвакуации. Власти Челябинской области предупредили жителей о возможных отключениях водоснабжения и призвали запастись водой.