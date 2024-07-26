В Эстонии детей исключили из молодежной организации за отказ надеть ленты в цветах Украины

Детей исключили из молодежной организации за отказ надеть ленты с флагом Украины

В Эстонии детей, отказавшихся надеть ленточки в цветах украинского флага на параде в Нарве, уволили из молодежной организации «Молодые орлы», передает Postimees.

«Молодые орлы», как отмечает издание, является структурной частью добровольческой военизированной организации «Союз обороны Эстонии», так же известной как Кайтселийт.

«Моему сыну прислали официальное письмо с электронной подписью из Кайтселийта. Его исключили из "Молодых орлов"», — рассказал отец одного из детей. Тем не менее представитель организации заявил, что официально дети пока не были исключены.

Ранее Министерство иностранных дел Эстонии назвало поездки детей из стран Азии и Европы в крымский лагерь «Артек» неприемлемыми и безответственными. В ведомстве сообщили, что организация таких лагерей является попыткой России создать своего рода «сеть соотечественников», рассчитанную на молодежь и имеющую идеологическую программу.

