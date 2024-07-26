МИД Эстонии возмутился поездками детей в «Артек»

ERR: МИД Эстонии возмутился поездками детей из Азии и Европы в «Артек»

Министерство иностранных дел Эстонии назвало поездки детей из стран Азии и Европы в крымский лагерь «Артек» неприемлемыми и безответственными. Об этом пишет ERR.

В ведомстве сообщили, что организация таких лагерей является попыткой России создать своего рода «сеть соотечественников», рассчитанную на молодежь и имеющую идеологическую программу.

Эстонские ведомства не могут запретить подобные поездки, но настоятельно их не рекомендуют. Министерство иностранных дел республики, в свою очередь, советует гражданам в принципе избегать поездок в Россию и на Украину.

Информации о том, действительно ли в «Артеке» есть дети из Эстонии, на данный момент нет.

Ранее кандидат в премьер-министры Эстонии Кристен Михал призвал лишить избирательного права граждан России. Он также выступает за лишение россиян и белорусов права участвовать в выборах в местные органы власти.