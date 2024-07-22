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14:44, 22 июля 2024Бывший СССР

Кандидат в премьеры Эстонии призвал лишить избирательного права граждан России

Кандидат в премьеры Эстонии Михал призвал лишить права голоса граждан России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Кандидат в премьер-министры Эстонии Кристен Михал заявил, что находящиеся в правительстве страны социал-демократы препятствует принятию решения о лишении граждан России и Белоруссии избирательного права, передает Postimees.

По его словам, он выступает за лишение прав россиян и белорусов участвовать в выборах в местные органы власти, что может быть принято совместно со всеми партиями создаваемой коалиции.

«Как только в правительстве не останется социал-демократов, вопрос об избирательном праве может быть решен», — передает издание слова Михала.

Ранее парламент Эстонии наделил кандидата на пост премьер-министра от Партии реформ Михала полномочиями на формирование правительства. За принятие этого решения проголосовали 64 законодателя, против — 27. Президент Эстонии Алар Карис утвердит состав правительства во второй половине дня.

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